Jovens podem conferir andamento do processo de alistamento no serviço militar

O jovem que se alista pode ser dispensado ou encaminhado à seleção para servir no quartel da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Para saber qual a situação, basta acessar o site do Alistamento Militar e clicar em “já me alistei”. Lá é possível acompanhar o processo e saber quais serão as próximas fases.

Quem não é dispensado, segue para a etapa de seleção geral, que normalmente ocorre de julho a outubro. O comparecimento deve ocorrer na data e no local marcados no verso do Certificado de Alistamento Militar. Nessa fase é definido em qual das três forças o recruta irá servir.

O prazo para se alistar terminou no sábado. Quem completa 18 anos até dezembro pode acessar o site e se cadastrar em poucos passos. Os que preferirem realizar o processo em uma Junta de Serviço Militar devem procurar a mais próxima de onde mora para se inscreverem.