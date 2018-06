Jovens são baleados no Lagamar; atiradores se identificaram como policiais

Um grupo de jovens que assistia ao jogo da Seleção Brasileira no Lagamar, na manhã desta sexta-feira (22), foi vítima de atiradores que chegaram ao local se identificando como policiais. Três pessoas foram atingidas, mas ainda não há informações osbre o estado de saúde delas. Os criminosos usavam coletes da Polícia Civil, balaclavas (capuzes que cobrem o rosto) e armas de cano longo.

Segundo o major Bellini, comandante da 3ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar do Estado, o trio chegou num veículo Siena de cor preta por volta das 10h. O crime aconteceu na Rua Sabino Monte, próximo ao trilho que passa pelo local. Equipes foram no local à procura dos criminosos. As motivações do crime ainda não são conhecidas.

Com informações Diário do Nordeste