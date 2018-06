Judiciário altera horário do expediente nesta quarta-feira por ocasião do jogo do Brasil

A Seleção Brasileira entrará em campo, nesta quarta-feira (27/06), às 15h, para enfrentar a Sérvia, no último jogo da 1ª fase da Copa do Mundo 2018, na Rússia. Por isso, o expediente será das 8h às 13h em todas as unidades do Judiciário cearense.

A determinação consta na Portaria de n° 1.061/2018, publicada em 30 de maio, e foi disciplinada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Em função disso, serão prorrogados os prazos processuais para o primeiro dia útil subsequente aos dias em que a Seleção Brasileira participará da competição, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC).

Com TJCE