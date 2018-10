Judiciário atua em regime plantão no feriado de Nossa Senhora Aparecida e fim de semana

Magistrados da Capital e do Interior do Estado atenderão, em regime de plantão, nesta sexta-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e no fim de semana. No Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o serviço ficará sob responsabilidade dos desembargadores Francisco Carneiro Lima, Marlúcia de Araújo Bezerra e Antônio Abelardo Benevides Moraes, respectivamente, na sexta, no sábado (13) e domingo (14), das 12h às 18h, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

No Fórum Clóvis Beviláqua, ficará a cargo da 29ª, 31ª e 32ª Varas Cíveis, além do 8º, 14º e 20º Juizados Especiais Criminais. Os juízes estarão disponíveis das 12h às 18h. Os pedidos no âmbito de competência da Infância e da Juventude serão analisados pelos plantonistas.

No Interior, o atendimento ocorrerá, das 8h às 14h, nas Comarcas de Juazeiro do Norte (2ª Vara Cível e 2ª Vara Criminal), Crato (Juizado Especial Cível e Criminal – JECC), Santana do Cariri (Vara Única), Assaré (Vara Única), Iguatu (1ª Vara), Brejo Santo (2ª Vara), Jardim (Vara Única), Ipaumirim (Vara Única), Jaguaretama (Vara Única), Pedra Branca (Vara Única), Quixadá (1ª Vara), Redenção (Vara Única), Aracoiaba (Vara Única), Limoeiro do Norte (1ª e 2ª Varas), Jaguaruana (Vara Única), Pindoretama (Vara Única), Maracanaú (JECC), Maranguape (1ª Vara), Aquiraz (1ª e 2ª Varas), Caucaia (1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões), Itapipoca (JECC), Marco (Vara Única), Sobral (1ª Vara Criminal e 1ª Vara Cível), Camocim (2ª Vara), Chaval (Vara Única), Uruoca (Vara Única), Varjota (Vara Única), Guaraciaba do Norte (Vara Única), Ipu (Vara Única), Crateús (1ª Vara), Ararendá (Vara Única), Tauá (2ª e 3ª Varas), Santa Quitéria (2ª Vara) e Canindé (1ª Vara).

Com informações TJCE