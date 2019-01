Judiciário cearense retorna às atividades normais após recesso forense

Posted on

O Poder Judiciário cearense voltou às atividades administrativas normais nesta segunda-feira (07/01), após o fim do recesso forense, que ocorreu de 20 de dezembro de 2018 até 6 de janeiro.

A contagem dos prazos dos processos cíveis, no entanto, fica suspensa até o próximo dia 20, conforme determinação prevista no novo Código de Processo Civil (CPC).

Durante o recesso, os magistrados que atuam no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Fórum Clóvis Beviláqua e comarcas do Interior trabalharam em regime de plantão de forma ininterrupta.

Com informações TJCE