Judiciário não irá se intimidar com ameaça de facções, diz desembargador Teodoro Silva

O clima de tensão na cidade de Senador Pompeu, após uma carta com ameaça a autoridades públicas, chama a atenção para a insegurança de membros do Judiciário, do Ministério Público Estadual e da Polícia nos Municípios do Interior do Estado.

Diante das ameaças, o presidente da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal de Justiça, desembargador Teodoro Silva Santos, disse, nesta quarta-feira, 17, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 e emissoras no Interior), que o Poder Judiciário não irá se intimidar ou ficar amordaçado pelas ações de facções criminosas. Teodoro disse, ainda, que a Comissão de Segurança Permanente do Tribunal de Justiça tem adotado medidas para garantir a segurança dos magistrados e servidores do Judiciário na RMF e Interior do Estado.

Acompanhe a entrevista do desembargador Teodoro Silva Santos, presidente da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal de Justiça, ao Jornal Alerta Geral, e o Bate Papo Político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

TEODORO SILVA SANTOS – DESEMBARGADOR SENADOR POMPEU