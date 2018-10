Juiz Sérgio Moro vota em Curitiba, acompanhado de seguranças

O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, votou por volta das 9h30 no Clube Duque de Caxias, em Curitiba (PR). O magistrado chegou acompanhado por dois seguranças e não falou com a imprensa, segundo informações do jornal Gazeta do Povo.

Moro disse apenas, aos jornalistas presentes, que “hoje é o dia dos políticos”.

Ainda segundo a publicação, depois de votar rapidamente, Moro conversou com uma eleitora, que o aguardava desde cedo, e saiu aplaudido por eleitores da mesma seção.

Com informações Noticias ao Minuto