Juizado da Mulher de Fortaleza promove palestra sobre câncer de mama em alusão ao Outubro Rosa

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza vai promover, no próximo dia 18 de outubro, às 10h30, palestra sobre a prevenção do câncer de mama. A iniciativa ocorre em alusão à campanha de conscientização Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

A programação é destinada a mulheres com processo em tramitação na referida unidade judiciária. Para falar sobre o assunto, foi convidada a coordenadora do Movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça. Ela, que é administradora hospitalar, também é a idealizadora e coordenadora do Movimento Março Lilás, uma ação que ocorre próximo ao Dia Internacional da Mulher e luta pelo fim da violência contra as brasileiras.

SERVIÇO

Palestra: Prevenção do câncer de mama.

Data: 18/10

Horário: 10h30

Local: Juizado da Mulher de Fortaleza (Av. da Universidade, 3281 – Benfica)

Com informações TJ-CE