Juizado da Mulher suspende prazos, decisões e intimações durante Semana pela Paz em Casa

A realização da “XI Semana da Justiça Pela Paz em Casa”, que começa nesta segunda-feira (20) e prossegue até o próximo dia 24 deste mês, vai alterar a rotina do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza. Por conta da mobilização, que tem cerca de 200 audiências pautadas, serão suspensos, no período, os prazos dos processos que tramitam no Juizado, bem como as decisões, intimações de partes e advogados e publicações de sentenças.

A autorização para as suspensões consta na Portaria nº 674/2018, assinada pelo diretor do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, nessa quinta-feira (16). O documento será publicado no Diário da Justiça da segunda-feira (20/08). As suspensões não obstam a prática de ato processual de natureza urgente e necessário à preservação de direitos.

Fonte: FCB