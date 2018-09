Juizado do Torcedor atua nesta segunda-feira no jogo entre Fortaleza x Ceará

O Juizado do Torcedor estará presente nesta segunda-feira (10), no jogo entre Fortaleza e Ceará, pela 3ª Rodada da Taça Fares Lopes, às 20h, na Arena Castelão, na Capital. O juiz responsável pelo plantão será o titular da 2ª Vara de Sucessões do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), José Krentel Ferreira Filho.

O atendimento ocorre em casos de menor potencial ofensivo e menos complexos. O plantão no estádio foi instituído pela Diretoria do Fórum (Portaria nº 1/2012), que levou em consideração os conflitos antes, durante e depois das atividades esportivas.

Fonte: FCB