Juizado do Torcedor atuará em dois jogos do Campeonato Brasileiro

O Juizado do Torcedor estará presente, nesta terça-feira (04), na Arena Castelão durante o jogo entre Fortaleza e Figueirense marcado para as 21h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O plantonista será o juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB).

Já na quarta-feira, dia 5, o Ceará entrará em campo contra o Corinthians, às 20h, também na Arena Castelão. O jogo, que acontece pela Série A do Campeonato Brasileiro, terá como plantonista o juiz José Krentel Ferreira Filho, titular da 2ª Vara de Sucessões do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB).

O Juizado do Torcedor foi instituído por meio da Portaria nº 1/2012, da Diretoria do FCB. É voltado para casos de menor potencial ofensivo e menos complexos, previstos no Estatuto do Torcedor e na Lei dos Juizados Especiais.

Fonte: FCB