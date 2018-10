Juizado do Torcedor garante atuação neste sábado durante jogo entre Fortaleza e Paysandu

O Juizado do Torcedor estará de plantão durante o jogo entre Fortaleza e Paysandu que ocorrerá neste sábado (20/10), às 19h, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O plantão ficará a cargo dos juízes José Krentel Ferreira Filho, titular da 2ª Vara de Sucessões do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), e da juíza Maria José Bentes Pinto, titular do 4º Juizado Especial Cível de Fortaleza e do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos.

O atendimento ocorre em casos de menor potencial ofensivo e menos complexos, previstos no Estatuto do Torcedor e na Lei dos Juizados Especiais. O Juizado foi instituído pela Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, que levou em consideração os vários conflitos entre torcidas e clubes, antes, durante e depois das atividades esportivas.

Com informações TJ-CE