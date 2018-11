Juizado Móvel completa 22 anos de atuação com mais de 106 mil acordos realizados

O Juizado Móvel de Fortaleza vai completar, nesta quinta-feira (22/11), 22 anos de serviços prestados à população fortalezense. De acordo com a estatística divulgada pela Secretaria da Unidade, já atendeu 128.008 ocorrências e promoveu 106.405 acordos nesse período, o que significa 83,12% de solução de conflitos.

O atendimento ocorre em casos de acidente de trânsito sem lesões de natureza grave ou vítima fatal. Para acionar o serviço, basta que uma das partes envolvidas entre em contato com a equipe por meio dos telefones (85) 98778.2161/62/63/64.

O Juizado Móvel, que é vinculado à 10ª Unidade do Juizado Especial Cível (JEC) da Capital, conta com 33 servidores, dos quais 27 trabalham com atividade externa e seis são lotados na Secretaria. As equipes são distribuídas em quatro vans que atendem 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Os trabalhos são coordenados pela juíza Maria do Socorro Montezuma Bulcão, titular das unidades.

Durante os atendimentos, os servidores tentam promover uma conciliação entre as partes. Não sendo possível um acordo no local da ocorrência, é dado prosseguimento ao processo judicial iniciado no atendimento realizado nas vans.

O número de atendimentos diários variam de acordo com o dia da semana, época do ano e feriados, mas, em média, são 14 atendimentos por dia. O Juizado fica localizado na rua Mário Mamede, 1301, Bairro de Fátima, na sede do 10º JECC.

