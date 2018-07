Julho Amarelo intensifica luta contra hepatites virais. Pessoas ainda têm medo de tomar vacina, diz Sesa

O mês de julho é dedicado a campanha de prevenção contra as hepatites virais. O “Julho Amarelo” faz referência ao dia 28 deste mês, Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Em entrevista a edição desta segunda-feira, 16, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), a técnica de Hepatites Virais da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), Nadja de Deus, lembra, contudo, que a população ainda tem medo de tomar a vacina, acreditando que ela pode causar algum mal.

Nadja de Deus ressalta que a população não precisa ter medo, já que a vacina é obtida a partir do vírus morto e inativo, ou seja, não tem qualquer contraindicação a quem toma-la. Nadja, por isso, faz um apelo para que as pessoas se dirijam até os postos de saúde para se vacinarem e fazerem o teste rápido.

Segundo a técnica de Hepatites Virais da Sesa, o público-alvo prioritário são pessoas acima de 40 anos, que fizeram transfusão de sangue antes de 1992 ou cirurgias até os anos 80. Pessoas em situação de rua, privadas de liberdade e que fazem hemodiálise também fazem parte desse público. A vacina, contudo, está disponível para todas as faixas etárias.

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes vírus. O modo de transmissão pode ser por via fecal-oral, relacionadas ao vírus das Hepatites A e E, e pela via sanguínea e sexual, relacionadas ao vírus das Hepatites B, C e D. Devido o potencial de causar complicações hepáticas graves como a cirrose, o câncer hepático e até mesmo o óbito, as hepatites B e C são consideradas problemas de saúde pública.

A mobilização do Julho Amrelo envolve, de acordo com Nadja de Deus, as Secretarias de Saúde das 184 cidades cearenses e busca também orientar a população sobre medidas de prevenção.

Confira a entrevista completa com a técnica de Hepatites Virais da Sesa, Nadja de Deus:

NADJA DE DEUS – TÉCNICA DE HEPATITES VIRAIS DA SESA