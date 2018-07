Julho Amarelo mobiliza para luta contra hepatites virais

Desde domingo, 1º, a fachada da Secretaria da Saúde do Ceará, na Praia de Iracema, está iluminada em amarelo, em referência ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, 28 de julho. A abertura da mobilização “Julho Amarelo” acontecerá na quarta-feira, 4 de julho, a partir das 8 horas, no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), na Rua Silva Paulet, 2406, Aldeota, em Fortaleza. Durante todo o mês, diferentes ações ocorrerão como estratégia de mobilização contra a doença.

A mobilização envolve os 184 municípios do Estado e objetiva ampliar a oferta de teste rápido para as hepatites B e C nas populações prioritárias e intensificar a vacinação contra hepatite B (vacinas pentavalente e hepatite B) e A (vacina hepatite A) na população-alvo, bem como orientar a população quanto às medidas de prevenção e controle das hepatites virais e estabelecer e fortalecer parcerias com o objetivo de ampliar o alcance das metas propostas no Julho Amarelo contra as hepatites virais.

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. O modo de transmissão pode ser por via fecal-oral, relacionadas ao vírus A e E, e pela via sanguínea e sexual, relacionadas ao vírus B, C e D. As hepatites B e C são consideradas um problema de saúde pública pelo potencial de causar complicações hepáticas graves como a cirrose, o câncer hepático e até mesmo o óbito quando não tratadas em tempo oportuno.

A vacina contra hepatite B, disponível desde 1998 no Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), é ofertada para a população independentemente da idade ou condições de vulnerabilidade. Para a prevenção da hepatite B, o PNI também disponibiliza, desde 2012, a vacina pentavalente, que possui o antígeno de superfície da hepatite B (recombinante) como um dos componentes. A vacina é ofertada para crianças menores de um ano de idade. Já a vacina contra hepatite A, introduzida em 2014 pelo PNI, é fornecida para o público-alvo de crianças menores de cinco anos de idade.

Em estudo recente realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) e o Center for Diseases Analysis (CDA), estima-se que há 657.000 mil casos virêmicos de hepatite C no Brasil. Com esse estudo e a disponibilização do tratamento para o vírus C, o Brasil aprovou um Plano Nacional de Eliminação da Hepatite C até 2030, com a proposta de diagnosticar 90% dos casos, tratar 80% e reduzir em 85% as mortes anuais. No Ceará, de acordo com a atualização semanal doenças de notificação compulsória, até a Semana Epidemiológica 25, encerrada em 23 de junho, este ano foram registrados 55 casos de hepatite B e 63 de hepatite C, com dois óbitos.

Serviço:

Abertura da mobilização “Julho Amarelo”

Dia: 4 de julho, quarta-feira

Horário: 8 às 12 horas

Local: Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, Av. Silva Paulet, 2406, Aldeota, Fortaleza-CE

Com informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Ceará