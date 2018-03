Jungmann abrirá mais de mil vagas em concursos para às policias Federal e Rodoviária Federal

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que foi autorizado a abrir concurso para as polícias Federal e Rodoviária Federal, e que o Ministério do Planejamento não contingenciará as verbas do órgão. O orçamento da Pasta deverá ser de R$ 2,7 bilhões para este ano. O ministro Jungmann anunciou que vai marcar um encontro dos ministros de Segurança de todos os países da América do Sul para discutir a situação das fronteiras, e defendeu que uma autoridade do continente coordene a discussão do tema.

O ministro informou que o presidente Michel Temer vai se reunir nesta quinta-feira com governadores para discutir ações de Segurança Pública. O titular da nova Pasta informou que se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para avaliar as propostas de leis que tramitam na Casa voltadas à temática da Segurança. Jungmann sinalizou a possibilidade da elaboração de uma nova legislação integrando a estrutura institucional da área.