Juntos por Fortaleza: governador e prefeito entregam 944 apartamentos do residencial José Euclides Ferreira Gomes

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza entregam, nesta sexta-feira (23), a terceira etapa do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida vão beneficiar 944 famílias que receberão as chaves de suas casas das mãos do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio. A ação faz parte do Programa Juntos Por Fortaleza.

O residencial acolhe, ao todo, 2.992 famílias. Destas, 1.488 já foram contempladas com seus imóveis em agosto de 2017 e outras 560 receberam em dezembro do ano passado. Agora o governo entregará as 944 unidades da última etapa. O investimento total para construção do residencial José Euclides Ferreira Gomes foi de R$ 206,4 milhões, sendo R$ 188,4 milhões do Governo Federal e R$ 17,9 milhões de contrapartida do Governo do Ceará. As famílias beneficiadas com o empreendimento são oriundas dos projetos Maranguapinho, Cocó e áreas de risco de Fortaleza.

Serviço:

Inauguração Residencial José Euclides Ferreira Gomes

Data: sexta-feira, 23 de março

Horário: 9h

Local: Rua 44, sem número, Jangurussu

