Juntos por Fortaleza: Nova sede da Escola Johnson será inaugurada nesta quinta

O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio inauguram, nesta quinta-feira (21), às 9h, a nova sede da Escola de Ensino Médio Johnson, localizada no bairro Guararapes, em Fortaleza. A unidade tem capacidade para atender até 1.200 alunos nos três turnos. O investimento para construir e equipar o prédio foi de R$ 7,1 milhões, provenientes dos Governos Federal e Estadual.

Serviço

Inauguração da nova sede da Escola Johnson

Data: 21 de junho de 2018

Horário: 9 horas

Endereço: Rua Gontran Giffoni, s/n – Guararapes – Fortaleza-CE.

Com informação do Governo do Estado do Ceará