Juntos Por Fortaleza: obras e ações beneficiam famílias que moram às margens do Rio Cocó

O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, inauguram neste sábado (16) a urbanização do Trecho III do Parque Estadual do Cocó e anunciam medidas para o Meio Ambiente. A solenidade está marcada para acontecer a partir de 9h, no bairro Cajazeiras. Na ocasião, será anunciada a ampliação do efetivo do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Ceará e os moradores da área irão receber a nova via paisagística da margem direita do Rio Cocó. A obra faz parte do Projeto Rio Cocó e foi executada por meio da Secretaria das Cidades do Ceará, com investimento total de R$ 11.876.155,89, recursos do Ministério das Cidades e contrapartida do Governo do Ceará. As intervenções de urbanização do Cocó estão dentro do Programa Juntos Por Fortaleza, uma ação integrada de investimentos dos dois poderes executivos para a melhoria da qualidade de vida, criação de oportunidades e fortalecimento da convivência da população na Capital.

Para animar a manhã no Cocó, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) também vai levar ao local o Projeto Viva o Parque. A iniciativa traz atividades de lazer e diversão, com zumba aeróbica, dança de salão, capoeira, slackline, tenda infantil e distribuição de mudas nativas.

Serviço

Juntos Por Fortaleza: obra e ações beneficiam famílias que moram às margens do Rio Cocó

Data: 16 de junho de 2018, sexta-feira

Horário: 9h

Local: Rua Tibúrcio Pereira, s/n, no bairro Cajazeiras (por trás da Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Paulo Ayrton Araújo)

Com informações Governo do Estado do Ceará