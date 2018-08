Júri popular escolherá melhor análise sobre saúde pública no país

As dez melhores análises de índices de saúde inscritas no Desafio de Dados da Saúde Pública no Brasil já estão disponíveis para votação por júri popular por meio do site do concurso. O Desafio, que obteve adesão de 574 participantes, foi aberto com o objetivo de melhorar o entendimento sobre o tema a partir de análises de dados construídas usando, principalmente, bases do Ministério da Saúde e de órgãos relacionados.

Os trabalhos finalistas abordam temas como índices dediabetes, hipertensão, suicídio e saúde mental. O período de votação termina no dia 19 deste mês e o resultado será anunciada no dia 21. O competidor individual ou a equipe responsável pela análise de dados vencedora ganhará a inscrição e terá as despesas de viagem e hospedagem cobertas para a Tableau Conference 2018, a ser realizada em New Orleans, nos Estados Unidos, entre os dias 22 e 25 de outubro.

De acordo com o presidente da Qubo Tecnologia, empresa responsável pela realização do Desafio de Dados, Gustavo Guimarães,a iniciativa nasceu da vontade de aproximar desenvolvedores e profissionais de análise de dados de grandes questões nacionais.

Segundo Guimarães, a pasta da Saúde foi escolhida pelo fato de o tema tocar socialmente a todos e por representar o maior gasto orçamentário do Brasil. “São trabalhos que poderiam ajudar na construção de uma análise contextualizada, não só a estatística fria, além de sugerir relações entre elementos que não estariam necessariamente explícitas”, explicou Guimarães, destacando a ampla base de dados da saúde (além do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e DataSUS, entre outros).

AGÊNCIA BRASIL