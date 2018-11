Justiça determina suspensão da greve e determina servidores de Canindé retornar ao trabalho

A Prefeitura de Canindé, entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) requerendo a suspensão da greve dos servidores públicos municipais que estão em greve por não receber o salário do mês de outubro.

Parte dos professores e profissionais de saúde que não receberam, iniciaram na última segunda-feira (19) o movimento grevista para cobrar do governo municipal o pagamento salarial.

A prefeitura alega não ter dinheiro por diminuição nos repasses do governo federal.

Nessa quinta-feira, 22, a Seção de Direito Público de Fortaleza, concedeu a liminar e determinou o imediato retorno dos servidores. Em caso de descumprimento será aplicado a multa no valor de R$ 10 mil reais, diários.

Na decisão a relatora do processo, manda notificar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), a fim de que se ponha de prontidão com vista a garantir o pleno e regular acesso aos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Canindé.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canindé (Sindsec) ainda não foi notificado. O Sindsec informou que entrou com um processo solicitando o bloqueio de recursos para pagamento dos servidores e que vai recorrer da decisão que suspendeu a greve.