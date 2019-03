A Corregedoria de Justiça do Ceará divulga calendário das inspeções extrajudiciais. Os trabalhos começam dia 26 e vão até 30 de junho. Os cartórios que serão avaliados são os de Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Eusébio, Tianguá, Camocim e Caucaia. Mais informações, direto da redação do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), com Rodrigo Rodrigues, confira no anexo abaixo: