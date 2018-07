Justiça Eleitoral lança pesquisa participativa para ouvir cidadãos e definir metas para 2019

Cidadãos de todo o país, servidores e profissionais da área jurídica poderão se manifestar e dizer qual das metas estipuladas para a Justiça Eleitoral é a mais importante a ser alcançada em 2019. Também é possível avaliar o grau de relevância de cada uma delas. O processo participativo e democrático permanece aberto de 18 a 31 de julho deste ano.

Durante esse período, qualquer cidadão poderá responder a um breve questionário disponível nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s). As metas nacionais têm o objetivo de promover a convergência de esforços dos tribunais brasileiros visando o aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional.

O objetivo é tornar o processo de escolha das metas específicas para a Justiça Eleitoral o mais participativo possível e ouvir da sociedade o que ela espera que essa justiça especializada possa fazer pelo Brasil.

Preencha seu formulário de pesquisa no link http://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/gestao-estrategica/formulario-metas-da-justica-eleitoral-2019

Metas

Na Resolução 221, de 10 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicou a necessidade da realização de consulta pública como etapa preliminar ao processo de formulação das metas nacionais do Poder Judiciário, nas quais estão inseridas as da Justiça Eleitoral, e das políticas judiciárias do CNJ.

Essas políticas são formuladas a partir de estudos e análises técnicas feitas pelo Conselho visando o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. As ações são traçadas por conselheiros e comissões permanentes do CNJ, pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela Presidência do órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Judiciário nacional.

Confira as metas gerais e específicas da Justiça Eleitoral no link http://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/gestao-estrategica/metas-da-justica-eleitoral-para-2019 e participe da pesquisa dizendo qual delas você considera ser a mais importante para 2019.

Com informações TSE