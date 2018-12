Justiça Federal barrou a suspensão do BPC para quem não se inscrever no CadÚnico

Posted on

Os deficientes físicos e os idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) têm poucos dias para atualizar informações no CadÚnico (cadastro de programas sociais do Governo Federal). O objetivo é evitar transtornos, embora a Defensoria Pública da União (DPU) tenha conseguido uma liminar que impede a suspensão do benefício de quem não fez a inscrição.

