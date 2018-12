Justiça Federal realiza coleta de sangue para o Hemoce

Magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Federal no Ceará realizam, nesta terça-feira, 04/12, doação de sangue para o Hemocentro do Ceará (Hemoce). A coleta acontece no edifício-sede da Seção Judiciária, das 10h às 17h, e é aberta ao público em geral.

A iniciativa visa contribuir com o Hemoce, especialmente nesse período de final de ano, quando o índice de doação cai expressivamente e a necessidade de transfusões torna-se ainda maior por conta do aumento no número de acidentes.

A expectativa é que a campanha entregue pelo menos 80 bolsas de sangue, número capaz de beneficiar até 320 pessoas. O sangue doado ao Hemoce é utilizado em transfusões, cirurgias, no tratamento de pacientes com câncer e nos atendimentos de urgência e emergência em todo o Ceará.

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável e bem alimentado; ter mais de 50kg e idade entre 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial e original com foto.

SERVIÇO:

Justiça Federal no Ceará (Praça Murilo Borges, S/N – Centro – Fortaleza/Ce) – 15º andar

Horário : 10h às 17h

Com informações Ascom Justiça Federal do Ceará