Justiça funciona em regime de plantão no feriado de Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza

Para atender situações de urgência na Comarca de Fortaleza nesta quarta-feira (15/08), feriado em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira do Município, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o Fórum Clóvis Beviláqua funcionarão em regime de plantão. Na sede do Tribunal, no horário das 12h às 18h, a plantonista será a desembargadora Lira Ramos de Oliveira.

FÓRUM

No Fórum Clóvis Beviláqua, o plantão ficará a cargo da 14ª Vara da Fazenda Pública e da 18ª Vara Criminal. Os juízes estarão disponíveis das 12h às 18h. Os pedidos de natureza cível no âmbito de competência da Infância e da Juventude, destinados apenas para apreciação de casos urgentes, serão analisados pelos citados plantonistas.

PLANTÃO

No Tribunal de Justiça do Ceará

Horário: das 12h às 18h

Local: Palácio da Justiça, avenida General Afonso Albuquerque Lima – bairro Cambeba

Fórum Clóvis Beviláqua

Horário: das 12h às 18h

Local: Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 220 – bairro Edson Queiroz

