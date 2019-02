Posted on

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não pode demorar mais do que 30 dias para analisar os pedidos administrativos, segundo decisão da 4ª Vara Cível Federal de São Paulo.

