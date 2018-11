Justiça paga R$ 1 bilhão para segurados do INSS. Beneficiários no Ceará também terão a grana

A semana começa com uma boa notícia para beneficiários da Previdência Social. O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou, nessa segunda-feira, R$ 1,032 bilhão para o pagamento de atrasados a 82,4 mil beneficiários do INSS no país que ganharam no Judiciário revisões ou concessões de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. Muitos segurados do INSS no Ceará receberão a grana.

Receberão neste lote credores que têm direito a um valor de até R$ 57.240, o equivalente a 60 salários mínimos deste ano, que é de R$ 954. Para entrar neste lote, o segurado também precisa que a sua ordem de pagamento tenha sido autuada no mês passado.

A dívida judicial de até 60 salários mínimos é chamada de RPV (Requisição de Pequeno Valor). Uma característica da RPV é que, após a conclusão do processo e o cálculo da dívida, o pagamento não é demorado. As liberações ocorrem em lotes mensais e cada segurado recebe o seu direito cerca de três meses após a conclusão do processo judicial.