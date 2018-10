Justiça proíbe funcionamento de Shoppings de Fortaleza no domingo de eleição

Uma decisão judicial impede que os shoppings de Fortaleza funcionem no próximo domingo, 7 de outubro, dia de eleição em todo o território nacional.

Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Fortaleza e assinada pela juiza do Trabalho Tutelar, Rosa de Lourdes Azevedo Bringel nessa quinta-feira, 4. A decisão também vale para a data do segundo turno, 28 de outubro próximo.

Assinada em tutela de urgência, a decisão diz que os shoppings devem se abster de “autorizar, determinar e/ou exigir” expediente nas datas dos dois turnos. O funcionamento culminará na multa de R$ 1 mil por cada empregado que trabalhar.

Com informações O Povo