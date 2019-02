Justiça rejeita mais um pedido para Windson voltar à Prefeitura de Tauá

Posted on

Afastado do cargo por má gestão dos recursos públicos, o ex-prefeito de Tauá, Carlos Windson (PR), teve, nesta quinta-feira, um café amargo ao conversar com advogados sobre a possibilidade de reverter a decisão que o mantém distante do comando político e administrativo da maior cidade da Região dos Inhamuns.



Carlos Windson recebeu mais uma notícia ruim: o juiz da 3a Vara da Comarca de Tauá, Marcelo Durval Sobral Feitosa, negou o pedido de liminar feito por Carlos Windson para reassumir o mandato. A Prefeitura de Tauá é administrada hoje pelo ex-vice-prefeito Fred Rego, sobrinho do ex-deputado estadual Idemar Citó. Windson teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores.