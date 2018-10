Juventude em Ação: Programa da SPD beneficia 15 mil jovens em 2018

A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) segue com a quarta edição do programa de valorização da vida e prevenção às drogas Juventude em Ação (JA). Em 2018, a iniciativa está sendo efetivada em 18 municípios cearenses, alcançando 33 escolas e contemplando cerca de 15 mil estudantes. Nesse período, foram realizadas oficinas para 410 profissionais da Educação e 372 líderes estudantis.

Além de Fortaleza, Pacatuba, Guaiuba, Tianguá, Ubajara, Guaraciaba do Norte, Sobral, Canindé, Itapiúna, São Gonçalo do Amarante, Eusébio, Quixadá, Acopiara, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato e Nova Olinda estão entre as cidades que receberam as atividades do JA.

Desenvolvido nas escolas de ensino médio da rede pública de ensino do Ceará desde 2015, este ano o JA passou a integrar a Política de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais do Governo do Ceará, iniciativa coordenada pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc). A parceria entre as secretarias permitiu a expansão do programa para as diferentes regiões administrativas do Ceará.

A inclusão do programa Juventude em Ação na Política de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais se efetiva a partir de propósitos comuns entre as ações na direção da valorização da vida, com o desenvolvimento de competências que incluem: autoconhecimento, relações interpessoais, empatia, comunicação assertiva, tomada de decisões, solução de problemas e conflitos e pensamento crítico, dentre outras.

Para a seleção dos estabelecimentos de ensino contemplados, foram observados critérios como: escolas de tempo integral, regular e profissionalizante; escolas com aplicação do projeto “Professor Diretor de Turma” (PPDT); que não tenham aplicado ou estejam aplicando o projeto “Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais” (NTPPS); ausência de acompanhamento do psicólogo educacional; e escola situada em território de vulnerabilidade.

O Juventude em Ação é um programa da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) do Governo do Estado. No período 2015–2018, o JA percorreu 49 cidades e 101 escolas, beneficiando cerca de 50 mil estudantes.

Com informação do Governo do Estado do Ceará