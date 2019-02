Kombi é incendiada na Grande Messejana durante a madrugada

Suspeitos abandonaram uma Kombi na madrugada deste sábado (9) mas antes incendiaram o veículo. O fato aconteceu no Conjunto Sítio São João, bairro Messejana, em Fortaleza. Até a manhã deste sábado era possível ver o rastro de destruição na Rua Verde 16. O fogo atingiu um poste, plantas e calçadas. A fiação caiu. Segundo a Polícia, a Kombi havia sido roubada.

As labaredas atingiram também registros de energia e arrancou lajotas das paredes de duas casas. A Kombi foi rebocada até o 13° DP, onde foi apreendida, e na mesma delegacia, o proprietário do veículo havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) após perceber o furto do veículo, também na madrugada, no Barroso. A Polícia Civil investiga o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, por causa da demora, os próprios moradores resolveram apagar o fogo com baldes de água. Não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

com informações do G1