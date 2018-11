Laje superior do túnel da Avenida Padre Antônio Tomás é interditada por 40 dias

Para os veículos que trafegam pela Avenida Engenheiro Santana Júnior, no sentido praia-sertão e desejam acessar a Avenida Almirante Henrique Sabóia a partir da alça do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior com a Avenida Padre Antônio Tomás em direção à Avenida Raul Barbosa, deverão entrar à direita na Avenida Padre Antônio Tomás, seguir pelo Túnel Rodoviário sob a Avenida Almirante Henrique Sabóia, entrar à direita na Rua Monsenhor Catão, à direita na Avenida Santos Dumont, à direita na Avenida Almirante Henrique Sabóia, utilizando a alça lateral do Túnel da Avenida Santos Dumont. Agentes da AMC estarão no local para orientar os condutores.