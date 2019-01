Lama da barragem de Brumadinho chega a Rio São Francisco em 15 de fevereiro e pode atingir Transposição

A transposição do Rio São Francisco sofre nova ameaça em sua continuidade. A lama de rejeitos de minério de ferro da barragem da Vale que rompeu em Brumadinho (MG) deverá chegar à hidrelétrica de Três Marias, a primeira do Rio São Francisco, a partir do dia 15 de fevereiro e poderá ser mais um motivo de entrave das obras de transposição.

A previsão da chegada dos rejeitos ao Rio, é de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Águas (ANA) e foi divulgada no primeiro boletim de monitoramento especial do Rio Paraopeba produzido pelo órgão. O Rio Paraopeba é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. A onda de lama percorre o local a uma velocidade de 1 quilômetro por hora, segundo o governo.

A esperança é que a usina de Retiro Baixo situada antes da chegada no São Francisco retenha boa parte dos rejeitos. O volume total, porém, é incerto. Assim como a quantidade de material que deve chegar a Três Marias.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco montou uma sala de situação para colher as informações oficiais. Os impactos são incalculáveis devido os metais pesados que são arrastados pela lama. O desastre pode afetar as populações dos estados que já utilizam as águas do rio, como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e inclusive adiar ainda mais o andamento das obras de Transposição das águas do Rio São Francisco para o Ceará.

COM AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS