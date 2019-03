Lama da barragem em Brumadinho chega ao rio São Francisco

Posted on

Após acabar com o rio Paraopeba, a lama que desceu da Barragem da Vale, em Brumadinho chega ao rio São Francisco com risco de contaminação, alerta a Fundação SOS Mata Atlântica.

Um levantamento feito entre os dias 8 e 14 de março mostrou que resíduos mais finos estão passando pela barreira da hidrelétrica de Retiro Baixo, em Felixlândia, a 193 km de Belo Horizonte, e seguem descendo até a represa de Três Marias, a 271 km de BH, que deságua no São Francisco.

Segundo os dados, nove dos 12 pontos analisados entre Felixlândia e Pompéu, no ponto onde o Rio Paraopeba deságua no Rio São Francisco, já estão com água imprópria para o consumo da população

Em alguns pontos, a falta de transparência da água, chamada de turbidez, está até seis vezes maior do que o permitido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Metais como ferro, manganês, cromo e cobre também apresentam concentração acima do permitido pela legislação.