Lançado em Massapê projeto que discute sistema de Justiça em sala de aula

Com o objetivo de conscientizar professores, alunos, pais e responsáveis sobre direitos e deveres, foi lançado nesta sexta-feira (21), o Projeto Justiça, Cidadania e Escola na Comarca de Massapê. O lançamento ocorreu na presença de representantes do Conselho da Comunidade, Conselho Tutelar, de escolas, das secretarias de Educação e Assistência Social e do policiamento militar do município, distante 250 km de Fortaleza.

A proposta também visa mostrar aos participantes como exercer os seus direitos, à medida que são informados sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais serviços judiciários. Busca, ainda, propiciar a leitura, análise e pesquisa que levem à reflexão ética de cidadania e justiça, além do estabelecimento de relação entre o conteúdo curricular, as atividades exercidas pelos órgãos pertencentes ao sistema de Justiça e o conhecimento básico de direitos.

A iniciativa inclui organização de eventos especiais com trabalhos educativos, exposições e apresentações artísticas nos auditórios das Escolas ou do Fórum local. O projeto foi idealizado pelo juiz José Valdecy Braga de Sousa, da 1ª Vara daquela Comarca. Durante o lançamento, realizado na Escola Profissionalizante Neylita Carneiro Albuquerque, o magistrado falou sobre o tema “Justiça e Cidadania” para uma plateia repleta de estudantes.

CRONOGRAMA

25 de setembro – Escola Maria Laura Soares

02 de outubro – Escola Pedro Rufino

16 de outubro – Escola Dr. Luis Carlos Magalhães

23 de outubro – Escola Professor Pontes Vidal

27 de novembro – Escola Maria do Carmo Rafael

04 de dezembro – Escola Vilebaldo Aguiar

11 de dezembro – Escola Adauto Bezerra

Com informação do TJCE