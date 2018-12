Lar Amigos de Jesus promove bazar beneficente nos dias 4 e 5 de dezembro

O Lar Amigos de Jesus promoverá um bazar beneficente na próxima terça (4) e quinta(5), para arrecadar recursos financeiros. A Instituição trabalha, de maneira voluntária, desde 1987, promovendo ações voltadas à crianças e adolescentes portadores de Câncer e outras enfermidades com tratamento prolongado, ou seja, que a pessoa precisa sair de seu domicílio.

O evento acontecerá das 8 horas às 18 horas na rua Ildefonso Albano, bairro Joaquim Távora – 3052 e contará com exposições natalinas e de artesanatos, além de apresentações musicais. Comprando os materiais disponibilizados no local, quem visitar o bazar estará contribuindo com a instituição.

Serviço

Bazar beneficente do Lar Amigos de Jesus

Quando: dias 4 e 5 de dezembro

Horário: das 8 horas às 18 horas

Onde: rua Ildefonso Albano, bairro Joaquim Távora – 3052

Mais informações: (85) 3226-3447