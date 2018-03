Larissa Damasceno vence concurso e é nova Miss Caucaia

Após dias de preparação, dedicação e emoção, o Miss Caucaia Be Emotion 2018 celebrou Larissa Damasceno como a representante do município no Miss Ceará Be Emotion 2018. Ela venceu outras oito candidatas. O concurso aconteceu na última sexta-feira, 9, no Duro Beach Hotel, no Cumbuco, com o apoio da Prefeitura e contou com apresentação cultural da comunidade indígena Tapeba.

As jovens desfilaram em traje típico destacando a fauna e a flora brasileira, traje de banho e traje de noite. Foram avaliadas por 18 jurados em quatro quesitos: fotogenia, desenvoltura, oratória, presença cênica e entrevista. Cada candidata representava uma região de Caucaia: Nova Metrópole, Serra, Sertão, Litoral, BR-222, CE-090, Grande Jurema, BR-020 e Sede.

Larissa Damasceno representava a Sede num evento que teve a preocupação social de alertar as mulheres quanto à necessidade do autoexame para o combate ao câncer de mama. “Ano passado, Caucaia ficou em segundo lugar no Miss Ceará. Vamos chegar lá mais fortes esse ano. O município só ganha em participar de celebrações como esta”, ressaltou o prefeito Naumi Amorim.

Para a vice-prefeita Lívia Arruda, a festa do Miss Caucaia resgata as tradições do concurso no município. “Há tempos atrás, este concurso movimentava não apenas Caucaia, mas pessoas de outras cidades que vinham assistir este momento. A miss envolve uma grande responsabilidade social”, destacou.

O titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, coronel Paulo Guerra, classificou a noite como memorável. Ele enalteceu o envolvimento de diversos colaboradores para a noite ser um sucesso. “Deram seiva à grandeza para a cultura, para o turismo, para a beleza da mulher caucaiense. A mulher é a manifestação suprema do belo”, apontou.

Conforme a primeira-dama Erika Amorim, o concurso foi um momento rico e que exaltou as belezas de Caucaia. “Engrandece Caucaia, que é uma cidade de uma diversidade cultural muito grande e precisamos mostrar isso. Estamos felizes e agora é torcer para que o potencial, exaltando a beleza da mulher caucaiense, seja visto por todo Ceará.”

O Miss Ceará Be Emotion 2018 acontecerá dia 12 de abril, em Fortaleza.

Com informações da Prefeitura de Caucaia