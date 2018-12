Lateral alvinegro João Lucas permanece em Porangabussu

O Vozão anunciou a permanência de mais um jogador do elenco que garantiu permanência na série A do Brasileirão. O nome da vez é o lateral esquerdo João Lucas, que chegou no Ceará em Junho de 2018 e atuou em 15 partidas como titular.

Eu estou muito feliz por ter renovado com o Ceará. Eu cheguei no momento certo. Era uma época de dúvidas e incertezas, mas conquistei meu espaço e junto com o professor Lisca conseguimos dar uma sequência boa e ter uma reação positiva. João Lucas, lateral do Ceará

Além do lateral esquerdo, o alvinegro já fechou permanência com outros jogadores do elenco de 2018. Os meias Ricardinho e Juninho Quixadá, além do zagueiro Tiago Alves, são alguns jogadores que confirmaram permanência. Outros nomes também garantiram que ficam para o ano que vem.

Deu o que falar

Essa semana o que deu o que falar foi a declaração do presidente Robson de Castro. Questionado sobre o interesse de alguns clubes brasileiros por jogadores do Vozão, como Everson e Richardson (que têm contrato até o fim de 2021), o presidente afirmou que não acredita que os clubes possam pagar as multas rescisórias dos atletas.

As multas rescisórias não são absurdas, mas ninguém paga. Eu só vejo aqui no Brasil, o Palmeiras com capacidade financeira para isso. Robson de Castro

As multas estão no valor de R$ 5 milhões. Robson ainda falou da importância dos jogadores para o time e garantiu que o Ceará vai manter o elenco. ‘Se eu vendesse o Everson, o que teria de bom nisso? Estamos precisando de dinheiro ou do Everson?’, afirmou.