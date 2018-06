Lavras da Mangabeira sedia evento  para regularização de dívidas rurais

O Banco do Nordeste participará, amanhã, 20, às 8h, de Audiência Pública promovida Câmara de Vereadores de Lavras da Mangabeira, para divulgação e formalização de contratos de regularização de dívidas rurais, amparados pelas Leis 13.340/16 e 13.606/18.

O evento, que contará com as presenças, pelo Banco, do presidente, Romildo Carneiro Rolim, o diretor de Administração Cláudio Luiz Freire Lima e do superintendente estadual Jorge Antônio Bagdeve de Oliveira, tem o objetivo de formalizar mais de 1,1 mil operações amparadas pelos dispositivos legais de regularização para a área rural, que somam valor superior a R$ 1,3 milhão.

Além de Lavras da Mangabeira, clientes dos municípios de Aurora, Baixio, Grangeiro, Ipaumirim, Umari e Várzea Alegre participarão do encontro. Representantes dessas cidades assinarão 88 contratos de novos créditos junto ao BNB, num montante de R$ 1,3 milhão. São produtores rurais de diversos portes que farão investimentos em suas propriedades, além de micro e pequenas empresas que receberão capital de giro.

Todos os participantes conhecerão melhor os benefícios das Leis 13.340/16 e 13.606/18, em que operações de crédito em atraso contratadas até 2011 podem ter descontos que variam até 95%, em casos de liquidação, e abatimentos de até 80%, se a escolha for pela repactuação. Já as operações contratadas até 2016 podem ser prorrogadas, com prazo final para pagamento em 2030. Opções de linhas de crédito para investimento, Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), capital de giro, custeio e outros produtos financeiros também serão detalhados na audiência.

Com BNB