Lavras da Mangabeira tem chuva de 181 milímetros, seu maior registro de 2019

O município de Lavras da Mangabeira, localizado na macrorregião do Cariri, registrou, no intervalo entre as 7h deste sábado (30) e as 7h deste domingo (31), sua maior chuva do ano, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Com 181 milímetros observados no posto pluviométrico de Iborepi, o registro ultrapassou a marca do dia 24 deste mesmo mês, que foi de 148,6 mm. Além do maior acumulado do município desde o começo de 2019, o registro também foi o maior entre os demais nas últimas 24 horas.

Segundo a Funceme, com o acumulado de ontem para hoje, Lavras fecha o mês com precipitações 52,1% acima da média. A normal climatológica do município é de 221,1 mm e, neste momento, aponta 336,3 milímetros.

No balanço parcial das chuvas entre sábado e domingo, há registros de chuvas em, pelo menos, 129 municípios. Além disto, o Calendário de Chuvas da Funceme indica precipitações em todas as macrorregiões, em conformidade com a previsão do tempo indicada já na última sexta-feira (29).

Para este domingo, o Ceará terá céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões. Já nesta segunda-feira (1º), nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o estado.