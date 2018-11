Lavras da Mangabeira teve chuva de 60 mm, segundo a Funceme

Segundo o supervisor da Unidade de Tempo e Clima, Raul Fritz, a atuação de um Cavado de Altos Níveis (CAN) no leste do Nordeste contribuiu para as precipitações mais ao sul do Estado. Já no litoral, como aconteceu na última semana, as chuvas estão associadas à aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do litoral cearense.