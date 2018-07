LBV arrecada alimentos para ajudar milhares famílias da Zona Rural do estado do Ceara

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove ações permanentes em apoio às populações em situação de vulnerabilidade social. Umas das iniciativas é a campanha Diga Sim!/Fiz um gol pela infância brasileira, por meio da qual a LBV mobiliza a sociedade a fazer doações e, mediante os recursos, entrega, neste período do ano, cestas de alimentos para famílias que sofrem com a desigualdade social no estado do Ceará e em várias regiões do País.

A campanha é de caráter emergencial, por isso, nestes meses de julho e agosto a LBV entrega mais de 12 mil cestas no Brasil, sendo mil e cem cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de pobreza no Ceará. Os beneficiados residem na Zona Rural dos municípios de Irauçuba, Canindé e Juazeiro do Norte, além da capital, Fortaleza. A mobilização social visa contribuir para assistência básica e auxílio de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Ação solidária

Em todo o país, a campanha beneficiará com a doação de cestas de alimentos não perecíveis famílias do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins.

Ainda dá tempo de ajudar! Quem quiser colaborar para a campanha pode fazê-lo entrando em contato pelo tel.:0800 055 50 99 ou pelo site www.lbv.org, ou presencialmente no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na rua Alziro Zarur, 275 – Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Telefone (85) 3484-3533.

Para saber como está ocorrendo a entrega das doações, basta acessar as redes sociais Facebook (LBVBrasil), YouTube (LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).

Com informação da A.I