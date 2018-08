LBV visita o sertão cearense e leva esperança a centenas de famílias

Por meio da campanha Diga Sim!/Fiz um gol pela infância Brasileira, a Legião da Boa Vontade (LBV) percorre o Brasil — de norte a sul — para entregar as cestas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Agora chegou a vez do Ceará. Na última semana, a Entidade contou com o apoio de dezenas de voluntários que viajaram de Fortaleza até a zona rural de Irauçuba para a entrega de 500 cestas de alimentos às famílias que enfrentam a pobreza, a fome e a seca na região. Outros municípios do Ceará também foram beneficiados, a exemplo de Canindé, Juazeiro do Norte, Quixadá e a capital, Fortaleza. Ao todo, foram 1.100 cestas entregues no estado.

“São famílias que vivem em situação de extrema pobreza, muitos dependem da agricultura, mas são anos de seca. Quando a Legião da Boa Vontade chega, traz um alento para essas famílias. Os atendidos precisam de atenção, de um olhar social, e a LBV vem com esse olhar. Não só fornece a cesta de alimento, que já é muito importante, mas também outros cuidados. As famílias se sentem valorizadas, acolhidas”, disse a Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Giselle dos Santos Martins.

A LBV agradece os colaboradores e voluntários! Conheça a Instituição em Fortaleza/CE, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na rua Alziro Zarur, 275 – Vila Manoel Sátiro – (85) 3484-3533.

