Leão já vendeu 3 das 4 mil camisas colocadas como meta para volta de Osvaldo

Posted on

Para finalizar a contratação de um dos ídolos tricolores, o Fortaleza lançou uma campanha para o torcedor participar diretamente da volta do atacante Osvaldo. Para garantir o retorno do atleta, segundo a campanha, o Leão colocou a meta de vender quatro mil camisas oficiais para que possa cumprir o trato estabelecido e efetivar a contratação do atleta.

Os números parecem baixos diante os torcedores tricolores. Em 12 horas, o clube vendeu quase 3 mil peças, que custam R$ 100, o que totaliza R$ 300 mil em apenas 12 horas. A informação foi divulgada no início da tarde desta quinta-feira (14) pela assessoria de imprensa do Leão.

Mas, para quem ainda não adquiriu a camisa tricolor e deseja ajudar na campanha, pode, ainda, buscar nas lojas oficiais e no site oficial do clube.

Onde comprar

Fortaleza Esporte Clube

Av. Sen. Fernandes Távora, 200 – Pici

(85) 3496.2846

Leão 1918 – Loja Conceito

Av. Santos Dummont nº 3000, loja 11 – Aldeota

Entrada pela Av. Desembargador Moreira

Shoppings

RioMar Kennedy, Gran Shopping Messejana, Iandê Caucaia, Via Sul Shopping, North Shopping Maracanaú e North Shopping Fortaleza.