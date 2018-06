Leilão Unificado do Cariri oferta bens avaliados em R$ 11,8 milhões

Leilão Unificado da Região do Cariri acontece no dia 27 de junho com bens penhorados em processos que tramitam nas três varas do trabalho da Região. São, ao todo, doze lotes com bens móveis, imóveis, máquinas e veículos, no valor total de R$ 11,8 milhões. O leilão será realizado no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte.

Um terreno em área urbana, localizado em zona loteada, em Juazeiro do Norte, é o item de maior valor disponível no leilão. O espaço de 7.047 m² está avaliado em R$ 6,35 milhões, e o lance mínimo é fixado a partir de R$ 4,5 milhões. No lote mais em conta, há uma motocicleta vermelha ano 2005, avaliada em R$ 2.500 e lance mínimo de R$ 1.125.

Neste leilão, os bens móveis compõem a maior quantidade de itens dispostos a venda e arrematação. Entre os produtos, estão caixas de som, centrais de ar, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupas etc. Há destaque também para objetos inusitados, como um cortador de verduras, formas de bolo e um conjunto de toalhas.

Os interessados em arrematar os bens no leilão podem recorrer a duas possibilidades: participar presencialmente no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, portando documento de identificação oficial, ou ofertar lances via internet, pelo site www.willianleiloes.com.br/. Para esta possibilidade, é preciso fazer o cadastramento no site com antecedência mínima de 48 horas antes do início do evento.

Serviço – Leilão Unificado da Região do Cariri

Data: 27/6/2018

Hora: A partir das 9 horas

Local: Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto

Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761, São José – Juazeiro do Norte