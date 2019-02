Leilões de aeroportos, entre eles o de Juazeiro do Norte, vão gerar R$ 3,5 bilhões em investimentos

O presidente Jair Bolsonaro disse, em sua conta do Twitter, que os terminais aeroportuários que serão leiloados, entre eles o de Juazeiro do Norte, receberão R$ 3,5 bilhões em investimentos , o que trará qualidade ao serviço, empregabilidade e economia no setor.

Ele afirma que o objetivo dos leilões é melhorar a infraestrutura aeroportuária do País. O leilão acontecerá no dia 15 de março. A medida faz parte das 35 metas prioritárias do governo federal para os primeiros 100 dias de gestão.

Composto por seis aeroportos – Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB) –, o bloco do Nordeste é o que deve atrair o maior volume de recursos. O investimento total estimado para o grupo é de R$ 2,15 bilhões. O bloco do Centro-Oeste é formado pelos terminais de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos em Mato Grosso, e tem previsão de R$ 771 milhões em investimentos. O bloco do Sudeste é constituído pelos aeroportos de Vitória (ES) e Macaé (RJ) e deve atrair R$ 592 milhões.

Juntos, os 12 aeroportos dos três blocos são responsáveis por uma movimentação anual de quase 20 milhões de passageiros e respondem por 9,5% do mercado doméstico brasileiro.