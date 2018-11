Leonardo Euler é nomeado novo presidente da Anatel

O presidente Michel Temer nomeou hoje (5), o conselheiro Leonardo Euler de Morais para a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Euler substituirá Juarez Quadros, que teve o mandato extinto nesse fim de semana. O novo presidente deve ficar no cargo até 4 de novembro de 2021.

Euler tomou posse no cargo de conselheiro da Anatel em dezembro de 2016 no lugar do conselheiro Rodrigo Zerbone. Primeiro servidor de carreira da Agência a ser nomeado presidente, Leonardo de Euler é formado em Ciências Econômicas e tem mestrado em Economia pela Universidade de Brasília, onde já atuou como professor de Introdução à Economia.

Anteriormente, já havia passado pela Eletronorte na função de analista. É servidor de carreira da Anatel desde 2005, aprovado no primeiro concurso público realizado pela Agência. Na Anatel, foi assessor de conselheiros, gerente de Acompanhamento Econômico da Prestação e chefe da Assessoria Técnica.

A escolha de Euler acaba com a disputa interna pelo cargo. No mês passado, a presidência chegou a ser atribuída ao secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Moisés Moreira. Mas uma nova publicação no Diário Oficial da União retirou a indicação. Com a nomeação, Euler deverá agora ser sabatinado pelo Senado, antes de ser investido no cargo.

Com informações Agencia Brasil