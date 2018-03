Líder da oposição no Senado defende esquema de Segurança nas eleições similar ao das Olimpíadas

Compartilhar no Facebook

O senador Humberto Costa (PT-PB), líder da oposição no Senado Federal, defendeu que é preciso haver um planejamento integrado de segurança para as eleições deste ano, assim como ocorreu nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Para o parlamentar, há uma “tolerância” por parte da polícia e dos governos estaduais em relação a atos de violência contra Lula. “Isso está se mostrando um preâmbulo do que vai ser a campanha. Porque essas coisas não terminam de um lado só. Daqui a pouco pode ter resposta e aí isso não termina, vira uma bola de neve. Isso não é o perfil do Brasil”.

Humberto Costa faz menção ao que aconteceu, nessa terça-feira, 27, com a caravana que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo pelo sul do País, alvejada por, pelo menos, três tiros. O senador disse que o PT continuará cobrando que o Governo do Paraná e o Governo Federal garantam a Segurança da caravana de Lula.

Costa também afirmou que a legenda entrará na Justiça contra atos de violência como o que ocorreu nessa terça. “Estamos denunciando isso o tempo inteiro. Tudo isso foi devidamente documentado para embasar os processos que a gente vai fazer”, garantiu.

Com informações da Agência Estado