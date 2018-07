Lideranças escolares de Caucaia reúnem-se nesta terça

A secretária municipal de Educação, professora Lindomar Soares, reúne-se nesta terça-feira, 31, com 170 diretores e coordenadores de unidades escolares da rede municipal de ensino de Caucaia para uma acolhida de início de semestre. O ano letivo reinicia amanhã, 1º de agosto.

O café-da-manhã acontecerá no auditório do Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), localizado na praia da Tabuba, a partir das 9 horas, e contará com apresentações culturais. Também será exibido um documentário sobre o papel do “Nas Ondas da Leitura” em Caucaia. O programa tem gerado melhorias significativas para o ensino municipal, como a produção de livros por estudantes caucaienses com idade entre cinco e 16 anos.

A acolhida de amanhã tem o objetivo de gerar uma maior integração entre as lideranças das unidades escolares, estimulá-las para a retomada do ano letivo, além de levar até elas as ideias, planos, programas e projetos que as direções da SME pretendem executar para conseguirem o melhor desempenho possível do processo de ensino e aprendizagem.

